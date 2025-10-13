Более 1,8 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать. Позаботьтесь о здоровье — пройдите вакцинацию от гриппа. Такой выбор сделали уже более 1,8 млн человек в Подмосковье», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.