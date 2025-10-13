Лукашенко: РФ на фронте продвигается, что может привести к исчезновению Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что текущая обстановка на фронте может привести к исчезновению Украины как независимого государства. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале.