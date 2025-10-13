Лукашенко: РФ на фронте продвигается, что может привести к исчезновению Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что текущая обстановка на фронте может привести к исчезновению Украины как независимого государства. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале.
Лукашенко подчеркнул необходимость срочных действий для мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что российские вооруженные силы ежедневно продвигаются в зоне боевых действий.
— Россия продвигается на фронте, я каждый день это наблюдаю. И это может привести к исчезновению Украины как государства, — заявил белорусский лидер в интервью.
Многие пытаются предугадать сроки окончания конфликта по разным признакам. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего авторского YouTube-канала заявил, что улыбка президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о его уверенности в скором завершении военного конфликта на Украине.
Сам Путин заявил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.