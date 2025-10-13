Открытие фиджитал-центра в Красноярске планируется в 2026 году

В ходе совещания представители региональных и муниципальных ведомств и учреждений спортивной отрасли, общественных и образовательных организаций обсудили актуальные подходы к студенческому и массовому спорту.
Министр спорта края Денис Петровский сообщил, что в регионе регулярно уделяют время физкультуре и спорту почти 92 тысячи студентов. Более 55 тысяч ребят активно занимаются спортом, за четыре года это число значительно увеличилось. Во многом такого роста удалось достичь за счет проведения различных физкультурных мероприятий. Кроме того, строительство современных объектов облегчает доступ студентов к спортивной инфраструктуре.
Губернатор Михаил Котюков отметил, что, несмотря на появление новых комплексов, необходимо также обеспечить доступ всех желающих в школьные спортзалы: «Одна из важнейших государственных задач — увеличение количества людей, систематически занимающихся спортом. Школьные спортзалы и площадки должны быть интегрированы в общую систему физкультуры и спорта. Есть современные сооружения, но на них пока нельзя попасть. Нужно организовать эту работу. Другая задача — связать учителя физкультуры со спортивными клубами, федерациями, чтобы школьники видели, что в родном спортзале они могут тренироваться у настоящих мастеров. А потом из этих школьников будет пополняться и студенческий спорт».
Президент РССС Сергей Крюков рассказал о развитии студенческого спорта в масштабе страны, уделив внимание фиджитал-дисциплинам. Основное отличие цифрового спорта от компьютерных игр — это совмещение виртуальных и реальных практик. Такой формат уже завоевал признание у значительной части молодёжи, в том числе студентов. Сергей Крюков считает, что у столицы края есть все шансы стать российским центром студенческого фиджитал-спорта. Кроме того, открытие фиджитал-центра планируется в Красноярске уже в 2026 году.
Он также сообщил, что в 2026 году в Красноярске состоится фестиваль студенческого спорта «УниверЛига» Ассоциации студенческих спортивных клубов России, на который соберутся участники со всей страны.
Напомним, что Красноярский край уделяет значительное внимание студенческому спорту. В регионе действуют программы подготовки для студентов вузов и профессиональных образовательных учреждений: юноши и девушки могут выбрать для себя виды спорта и заниматься ими углублённо, развивать навыки и повышать уровень мастерства.
Студенческие сборные команды края при поддержке региональной власти участвуют в международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях. Учебные заведения региона дают спортсменам возможность совмещать образовательный процесс с регулярными тренировками и эффективно готовиться к соревнованиям.
Площадками для выявления талантов являются спортивные события, такие как чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола (дивизиона «Красноярский край»), чемпионат студенческой хоккейной лиги, Всероссийский зимний фестиваль массового спорта АССК России, соревнования среди организаций высшего образования города Красноярска и Красноярского края.
На базе Сибирского федерального университета создан Центр развития студенческого спорта. К задачам учреждения относятся также научно-исследовательская и инновационная деятельность в области спортивного питания и спортивной реабилитации.