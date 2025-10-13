Открытие фиджитал-центра в Красноярске планируется в 2026 году

Губернатор Михаил Котюков отметил, что, несмотря на появление новых комплексов, необходимо также обеспечить доступ всех желающих в школьные спортзалы: «Одна из важнейших государственных задач — увеличение количества людей, систематически занимающихся спортом. Школьные спортзалы и площадки должны быть интегрированы в общую систему физкультуры и спорта. Есть современные сооружения, но на них пока нельзя попасть. Нужно организовать эту работу. Другая задача — связать учителя физкультуры со спортивными клубами, федерациями, чтобы школьники видели, что в родном спортзале они могут тренироваться у настоящих мастеров. А потом из этих школьников будет пополняться и студенческий спорт».