«Все на юг!»: перелетные птицы начали активно покидать Омскую область

В октябре из региона улетают в южные страны большинство перелетных птиц, гнездившихся на территории региона.

Источник: Комсомольская правда

О подробностях естественной осенней миграции птиц, вырастивших потомство на территории Омской области, рассказали специалисты регионального Управления по охране животного мира на официальной странице организации в соцсети «Вконтакте».

«Октябрь — месяц активного пролета. Омская область является не только местом обитания, но и важным “вокзалом” для перелетных птиц», — говорится в сообщении Управления.

По информации специалистов ведомства, первыми из Омской области улетают белолобый гусь и гуменник. Их «график» отлета — первая декада октября. Скорее всего, что уже на пути к теплому морю находится серый гусь: его заставляют покидать регион первые серьезные заморозки. Также по наблюдению сотрудников Управления продолжается отлет вальдшнепа — он обычно завершается к третьей декаде месяца. В середине октября начинается общий отлет перепела, и к концу месяца остаются лишь единичные, запоздавшие особи.