«Все на юг!»: перелетные птицы начали активно покидать Омскую область

По информации специалистов ведомства, первыми из Омской области улетают белолобый гусь и гуменник. Их «график» отлета — первая декада октября. Скорее всего, что уже на пути к теплому морю находится серый гусь: его заставляют покидать регион первые серьезные заморозки. Также по наблюдению сотрудников Управления продолжается отлет вальдшнепа — он обычно завершается к третьей декаде месяца. В середине октября начинается общий отлет перепела, и к концу месяца остаются лишь единичные, запоздавшие особи.