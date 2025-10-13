Российскую вакцину от ротавируса планируют зарегистрировать в 2026 году

Напомним, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург проинформировал, что в ближайшие месяцы российские специалисты планируют начать терапию пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины против рака. Он добавил, что все необходимые документы уже отправлены в Министерство здравоохранения РФ.