Российскую вакцину от ротавируса планируют зарегистрировать в 2026 году

Разработчики препарата против ротавируса намерены завершить исследования в конце 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Вакцина против ротавирусной инфекции Гам-VLP-рота может получить регистрационное удостоверение в 2026 году, сообщила журналистам руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Этот препарат был разрабатывается этим учреждением. Гребенникова уточнила, что учёные собираются завершить исследования вакцины и подать документы на её регистрацию в конце 2025 года.

«К концу года хотим закончить клинические исследования и подать документы на регистрационное удостоверение в Минздрав», — сказала доктор биологических наук, которую цитирует ТАСС.

Она отметила, что сейчас проходят испытания вакцины для детей от 8 до 32 недель. Исследования для более старшей возрастной категории уже завершены.

Напомним, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург проинформировал, что в ближайшие месяцы российские специалисты планируют начать терапию пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины против рака. Он добавил, что все необходимые документы уже отправлены в Министерство здравоохранения РФ.