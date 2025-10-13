Российскую вакцину от ротавируса планируют зарегистрировать в 2026 году

Вакцина против ротавирусной инфекции Гам-VLP-рота может получить регистрационное удостоверение в 2026 году, сообщила журналистам руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.
Этот препарат был разрабатывается этим учреждением. Гребенникова уточнила, что учёные собираются завершить исследования вакцины и подать документы на её регистрацию в конце 2025 года.
«К концу года хотим закончить клинические исследования и подать документы на регистрационное удостоверение в Минздрав», — сказала доктор биологических наук, которую цитирует ТАСС.
Она отметила, что сейчас проходят испытания вакцины для детей от 8 до 32 недель. Исследования для более старшей возрастной категории уже завершены.
