Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮНЕСКО требует согласования поправок в закон об охране Байкала

Проект допускает проведение сплошных рубок погибших лесов в водоохранной зоне озера.

Источник: Без источника

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО был уведомлен о намерении правительства РФ принять проект поправок к федеральным законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Поправками допускается проведение сплошных рубок погибших лесов в водоохранной зоне озера, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает РБК, в ответ организация потребовала дать возможность экспертной оценки воздействия на объект всемирного наследия для гарантии его безопасности.

Напомним, 87 ученых и защитников природы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предотвратить принятие проекта поправок. По мнению подписавших обращение, внесение подобных поправок приведет к ухудшению экологического состояния лесов, поскольку санитарные рубки дают возможность вывоза и сбыта древесины. В свою очередь, коммерческий интерес поспособствует распространению поджогов лесных массивов.