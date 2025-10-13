ЮНЕСКО требует согласования поправок в закон об охране Байкала

Напомним, 87 ученых и защитников природы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предотвратить принятие проекта поправок. По мнению подписавших обращение, внесение подобных поправок приведет к ухудшению экологического состояния лесов, поскольку санитарные рубки дают возможность вывоза и сбыта древесины. В свою очередь, коммерческий интерес поспособствует распространению поджогов лесных массивов.