Россиянам объяснили, зачем власти переносят сроки оплаты «коммуналки»

Принятое властями решение о переносе крайнего срока оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства с 10-го на 15-е число каждого месяца, которая вступит в силу начиная с 1 марта 2026 года, призвана избавить добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
Сам законопроект, уточнил эксперт, изначально нормы о переносе срока платежа на 15-е число н предусматривал. Это появилось в документе уже во втором чтении.
«Но суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10-го числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирным домом», — сказал собеседник агентства.
Вместе с датой платежа немного сдвинется и время получения квитанций. Если сейчас мы получаем их 1 числа каждого месяца, но с весны следующего года срок сдвинется, и вполне на законных основаниях управляющие компании начнут раздачу платежек до 5-го числа.
Все эти нововведения привязываются ко времени получения россиянами заработной платы. Большая часть граждан получает ее с десятого по 15-е число, но вот по действующим пока правилам оплачивать «коммуналку» нужно до 10-го, и у людей копится пеня за якобы просрочку платежа. Однако люди опускают ее непреднамеренно. Нововведение, как предположил эксперт, позволит иметь больше времени на пересчет.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев сообщил, что с первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут отправлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Парламентарий отметил, что ситуация изменится, в первую очередь, для жильцов.
Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Сергей Кабышев и Михаил Делягин обратились в ФАС и московскую прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности повышения стоимость коммунальных услуг.
На этом фоне россиянам напомнили, что современные умные системы, которые интегрируются с инфраструктурой здания, помогают сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).