Россиянам объяснили, зачем власти переносят сроки оплаты «коммуналки»

Все эти нововведения привязываются ко времени получения россиянами заработной платы. Большая часть граждан получает ее с десятого по 15-е число, но вот по действующим пока правилам оплачивать «коммуналку» нужно до 10-го, и у людей копится пеня за якобы просрочку платежа. Однако люди опускают ее непреднамеренно. Нововведение, как предположил эксперт, позволит иметь больше времени на пересчет.