В России подскочила цена на растворимый кофе

Цены на кофе в России выросли на фоне роста мировых цен и пошлин США.
В России стоимость растворимого кофе превысила четыре тысячи рублей за килограмм. Это связано с ростом мировых цен и пошлин США. Это следует из данных Росстата.
«По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе», — пишут РИА Новости. Отмечается, что молотый кофе подорожал до двух тысяч рублей. Арабика за год подорожала примерно в 1,5 раза, а сорт робуста ха последние три месяца стала дороже 1,4 раза.
В марте руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал в интервью URA.RU, что повышение стоимости сырья для бодрящего напитка связано с рекордным ростом цен на мировой бирже и небывалым спросом на него в густонаселенных странах Азии. По словам эксперта, российские производители полтора года сдерживали рост ценников за счет работы по долгосрочным контрактам с мировыми поставщиками.