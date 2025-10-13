В России подскочила цена на растворимый кофе

В марте руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал в интервью URA.RU, что повышение стоимости сырья для бодрящего напитка связано с рекордным ростом цен на мировой бирже и небывалым спросом на него в густонаселенных странах Азии. По словам эксперта, российские производители полтора года сдерживали рост ценников за счет работы по долгосрочным контрактам с мировыми поставщиками.