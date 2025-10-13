Генерал Попов: удары по ТЭС на Украине приведут к катаклизмам уже в январе

«Сейчас первые наброски ударов — проба пера. Пока это не особо сильно будет сказываться. Но чем ближе морозы — тем сильнее будут расти проблемы у ВСУ. К январским и февральским морозам у них уже катаклизмы начнутся. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества беженцев, которые будут уезжать на Запад, что создаст проблемы уже для Польши, Румынии, Германии. Эти страны поймут, что не стоило им ввязываться в эти политические игры, когда уже их собственная экономика будет наступать им на горло. Они пока не могут этого предвидеть», — подчеркнул Попов.