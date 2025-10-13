Генерал Попов: удары по ТЭС на Украине приведут к катаклизмам уже в январе

Украина в полной мере почувствует на себе последствия ударов по ТЭС и ГЭС уже к январю-февралю 2026 года. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Напомним, в ночь с 9 на 10 октября была проведена самая масштабная, по данным околовоенных Telegram-каналов, атака на энергетическую инфраструктуру Украины за весь период СВО. Цель атаки — остановить работу военных заводов, снабжающих ВСУ.
Из строя были выведены ключевые гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, в результате чего часть Киева и Полтавы остались без электричества. Всего под удар попали 14 важных энергообъектов, среди которых Днепровская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС, Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Попов отметил, что подобные удары наносятся с весны, однако ближе к зиме они усилятся и участятся.
«Сейчас первые наброски ударов — проба пера. Пока это не особо сильно будет сказываться. Но чем ближе морозы — тем сильнее будут расти проблемы у ВСУ. К январским и февральским морозам у них уже катаклизмы начнутся. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества беженцев, которые будут уезжать на Запад, что создаст проблемы уже для Польши, Румынии, Германии. Эти страны поймут, что не стоило им ввязываться в эти политические игры, когда уже их собственная экономика будет наступать им на горло. Они пока не могут этого предвидеть», — подчеркнул Попов.
Генерал добавил, что полный блэкаут на Украине в результате ударов не наступит, но определенные сигналы Киеву, а также Польше и Румынии, будут отправлены.
