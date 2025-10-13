В России прервали голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры: ЦБ сделал заявление

В России с 10 октября проходило народное голосование по дизайну новой 500-рублевой купюры. Однако спустя два дня после старта его прервали. Центробанк отменил голосование из-за накрутки голосов. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ.
Известно, что на купюре предложили изобразить объект, связанный с красотами Пятигорска. Однако недобросовестные участники голосования решили обмануть регулятор. Центробанк зафиксировал многочисленные попытки махинаций с голосами. После этого подвести справедливые итоги опроса не представляется возможным.
«Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится», — говорится на сайте.
Всё началось с обращения в Центробанк властей Чечни. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заподозрил вмешательства в процесс голосования. Он призвал ЦБ не менять утвержденных условий. Министр обратил внимание на изменения в рейтинге. Он заявил, что условия голосования изменились после того, как в опросе вышел в лидеры комплекс небоскребов «Грозный-Сити». После этого, по словам Ахмеда Дудаева, некоторые платформы стали недоступны для голосования за дизайн купюры.
Министр вновь выступил с заявлением после решения Центробанка отменить результаты опроса. Ахмед Дудаев констатировал «победу» местных жителей в связи с решением ЦБ. Он повторно назвал голосование «необъективным». Чеченский министр заявил, что глава региона Рамзан Кадыров — достойный национальный лидер, так как благодаря ему народу «не приходится сталкиваться с несправедливостью».
Стоит уточнить, что председатель Чеченской Республики решил подогреть интерес к конкурсу и предложил разыграть десять iPhone 17 среди тех, кто выберет «Грозный-Сити» как иллюстрацию для нового дизайна купюры. Рамзан Кадыров объявил, что участниками акции станут те, кто проголосует за нужный объект на четырех онлайн-площадках. Голосование проходило на официальном сайте Центробанка. Спустя сутки в лидеры на голосовании вышли «Грозный-Сити» и Эльбрус.