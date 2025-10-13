В России прервали голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры: ЦБ сделал заявление

Всё началось с обращения в Центробанк властей Чечни. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заподозрил вмешательства в процесс голосования. Он призвал ЦБ не менять утвержденных условий. Министр обратил внимание на изменения в рейтинге. Он заявил, что условия голосования изменились после того, как в опросе вышел в лидеры комплекс небоскребов «Грозный-Сити». После этого, по словам Ахмеда Дудаева, некоторые платформы стали недоступны для голосования за дизайн купюры.