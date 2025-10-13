10-летний ачинец перевел мошенникам больше 44 тысяч через телефон матери

«Правоохранители призывают родителей провести со своими детьми беседы о недопустимости совершения финансовых операций со счетами взрослых без их ведома. Не хотите стать следующим? Расскажите детям о распространенных схемах обмана, жертвами которых стали несовершеннолетние. Помните, уберечь ваши сбережения от мошенников можете только вы», — пишут в МВД по Красноярскому краю.