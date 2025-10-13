Ричмонд
10-летний ачинец перевел мошенникам больше 44 тысяч через телефон матери

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В полицию обратилась жительница Ачинска 1985 года рождения с заявлением о том, что ее 10-летний сын перевел телефонным мошенникам деньги.

Источник: НИА Красноярск

По словам Ачинки, мальчику пришло сообщение в мессенджере от якобы двоюродной сестры с просьбой помочь в восстановлении сим-карты. Он согласился, выполнил инструкцию и перешел по ссылке, из-за которой на экране появилось требование срочно перевести 44719 рублей и угрозы в адрес сестры.

Испугавшись, школьник взял телефон мамы и через мобильный банк перевел деньги.

Возбуждено уголовное дело.

«Правоохранители призывают родителей провести со своими детьми беседы о недопустимости совершения финансовых операций со счетами взрослых без их ведома. Не хотите стать следующим? Расскажите детям о распространенных схемах обмана, жертвами которых стали несовершеннолетние. Помните, уберечь ваши сбережения от мошенников можете только вы», — пишут в МВД по Красноярскому краю.