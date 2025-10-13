В США предсказали неутешительную судьбу НАТО после победы РФ на СВО

Напомним, что накануне Институт изучения войны (ISW) выдвинул предположение о том, что Россия якобы ведет подготовку к столкновению с НАТО и способна превратиться в реальную угрозу для блока до 2036 года. По мнению аналитиков, после окончания СВО Россия сможет быстро восстановить большую часть армии и якобы разместит ее у восточных границ НАТО.