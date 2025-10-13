Успех России в СВО будет означать поражение для НАТО. Об этом сообщил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — рассказал эксперт.
Напомним, что накануне Институт изучения войны (ISW) выдвинул предположение о том, что Россия якобы ведет подготовку к столкновению с НАТО и способна превратиться в реальную угрозу для блока до 2036 года. По мнению аналитиков, после окончания СВО Россия сможет быстро восстановить большую часть армии и якобы разместит ее у восточных границ НАТО.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса не представляет угрозы для России. Он пояснил, что страна обладает всем необходимым для обеспечения своей безопасности.