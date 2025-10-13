В Иркутской области выявили более 1,4 тысячи нарушений на воде. За весь навигационный период на реках не произошло ни одного инцидента с маломерными судами. Как сообщили в пресс-службе ГИМС ГУ МЧС России по региону, до 1 декабря можно выходить на судах по Ангаре.