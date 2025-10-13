В Иркутской области выявили более 1,4 тысячи нарушений на воде. За весь навигационный период на реках не произошло ни одного инцидента с маломерными судами. Как сообщили в пресс-службе ГИМС ГУ МЧС России по региону, до 1 декабря можно выходить на судах по Ангаре.
— С 10 октября движение маломерных судов по рекам запрещено до 1 мая 2026 года. В акваториях водохранилищ судоходство возможно до 1 ноября, на Байкале — до 25 декабря, — уточнил начальник центра ГИМС Андрей Карепов.
Общее количество нарушений незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом — на 40 случаев. В 313 случаях было вынесено предупреждение, в остальных — наложены штрафы. Всего в реестре Приангарья зарегистрировано более 44,4 тысяч судов.
