Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киселев: НЛО из далекой звездной системы приблизится к Земле 19 декабря

В марте 2026 года комета 3I/ATLAS навсегда покинет Солнечную систему.

Источник: Аргументы и факты

Комета 3I/ATLAS, которую называют инопланетным кораблем, максимально приблизится к Земле 19 декабря 2025 года, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Напомним, ранее профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может представлять собой инопланетный корабль.

Одним из признаков, по его словам, является слишком большой размер объекта, что нетипично для космических тел, прилетевших из-за пределов Солнечной системы.

Киселев, однако, комментируя предположение Леба, отметил, что эта комета не может быть инопланетным кораблем, поскольку «шанс внеземной цивилизации найти конкретно Землю, как место, в котором протекает высокая форма жизни, приближен к нулю».

Тем не менее, во второй половине декабря комета заметно приблизится к Земле.

«Комета 3I/ATLAS совершит максимальное сближение с Солнцем 29−30 октября на расстоянии 205 млн км и окажется внутри орбиты Марса. 3 ноября комета пройдет мимо Венеры, а максимальное сближение с Землей произойдет 19 декабря на расстоянии 270 млн км», — отметил Киселев.

В марте 2026 года, по словам астронома, комета навсегда покинет Солнечную систему.

Ранее астроном Богачев объяснил изменение цвета летящего к земле объекта.