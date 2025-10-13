Киселев: НЛО из далекой звездной системы приблизится к Земле 19 декабря

Комета 3I/ATLAS, которую называют инопланетным кораблем, максимально приблизится к Земле 19 декабря 2025 года, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, ранее профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может представлять собой инопланетный корабль.
Одним из признаков, по его словам, является слишком большой размер объекта, что нетипично для космических тел, прилетевших из-за пределов Солнечной системы.
Киселев, однако, комментируя предположение Леба, отметил, что эта комета не может быть инопланетным кораблем, поскольку «шанс внеземной цивилизации найти конкретно Землю, как место, в котором протекает высокая форма жизни, приближен к нулю».
Тем не менее, во второй половине декабря комета заметно приблизится к Земле.
«Комета 3I/ATLAS совершит максимальное сближение с Солнцем 29−30 октября на расстоянии 205 млн км и окажется внутри орбиты Марса. 3 ноября комета пройдет мимо Венеры, а максимальное сближение с Землей произойдет 19 декабря на расстоянии 270 млн км», — отметил Киселев.
В марте 2026 года, по словам астронома, комета навсегда покинет Солнечную систему.
