Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили выяснить, есть ли алкоголь в конфетах с алкоголем

Депутат Милонов предложил проверить конфеты с алкоголем на содержание спирта. Если они содержат значительное количество алкоголя, их продажи через маркетплейсы следует запретить.

Источник: Аргументы и факты

Провести проверку конфет с алкоголем на наличие в их составе алкоголя предложил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он прокомментировал aif.ru инициативу по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.

«Может быть, появились, конечно, какие-то адские варианты, типа как алкогольное мороженое, но если это просто конфеты, как были раньше, то там алкоголя практически нет, больше ароматизаторы. Если они реально содержат спирт, то такая продукция должна иметь соответствующую маркировку, а дистанционная продажа подобных конфет должна быть запрещена, потому что это, получается, алкогольная продукция. Здесь, наверное, больше к Минпромторгу вопрос сейчас, чтобы они разобрались, это конфеты с ароматизатором или это конфеты, содержащие значимое количество алкоголя», — объяснил свою позицию Милонов.

Ранее сообщалось об обращении председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы. По его мнению, доступность алкогольных конфет детям и молодежи может стимулировать к злоупотреблению алкоголем уже во взрослом возрасте.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше