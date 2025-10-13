В ГД предложили выяснить, есть ли алкоголь в конфетах с алкоголем

«Может быть, появились, конечно, какие-то адские варианты, типа как алкогольное мороженое, но если это просто конфеты, как были раньше, то там алкоголя практически нет, больше ароматизаторы. Если они реально содержат спирт, то такая продукция должна иметь соответствующую маркировку, а дистанционная продажа подобных конфет должна быть запрещена, потому что это, получается, алкогольная продукция. Здесь, наверное, больше к Минпромторгу вопрос сейчас, чтобы они разобрались, это конфеты с ароматизатором или это конфеты, содержащие значимое количество алкоголя», — объяснил свою позицию Милонов.