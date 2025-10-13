В ГД предложили выяснить, есть ли алкоголь в конфетах с алкоголем

Провести проверку конфет с алкоголем на наличие в их составе алкоголя предложил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он прокомментировал aif.ru инициативу по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.
«Может быть, появились, конечно, какие-то адские варианты, типа как алкогольное мороженое, но если это просто конфеты, как были раньше, то там алкоголя практически нет, больше ароматизаторы. Если они реально содержат спирт, то такая продукция должна иметь соответствующую маркировку, а дистанционная продажа подобных конфет должна быть запрещена, потому что это, получается, алкогольная продукция. Здесь, наверное, больше к Минпромторгу вопрос сейчас, чтобы они разобрались, это конфеты с ароматизатором или это конфеты, содержащие значимое количество алкоголя», — объяснил свою позицию Милонов.
Ранее сообщалось об обращении председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы. По его мнению, доступность алкогольных конфет детям и молодежи может стимулировать к злоупотреблению алкоголем уже во взрослом возрасте.