Росавиация сняла ограничения на полёты в четырёх аэропортах России

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов на юге России, включая Астрахань, Волгоград, Геленджик и Краснодар (Пашковский).

Источник: Life.ru

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате падения БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве пострадали два человека. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал около полуночи, повредив крышу и вызвав пожар. Пострадавшим оказана медицинская помощь, пожар ликвидирован.

