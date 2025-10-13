Росавиация сняла ограничения на полёты в четырёх аэропортах России

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате падения БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве пострадали два человека. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал около полуночи, повредив крышу и вызвав пожар. Пострадавшим оказана медицинская помощь, пожар ликвидирован.
