Скандал в Чехии: кандидату в премьер-министры грозит обвинение по делу о злоупотреблениях средствами ЕС

Новостной портал Irozhlas со ссылкой на исследование агентств Kantar CZ и Data Collect сообщает о поддержке большинством опрошенных граждан лишения неприкосновенности Андрея Бабиша и его привлечения к суду по делу о злоупотреблении средствами ЕС.
Уточняется, что за лишение депутатской неприкосновенности и передачу дела в суд высказались 56% участников опроса, против — 41%. Исследование с участием 1 515 человек проводилось с 1 по 3 октября.
Как стало известно 9 октября, пражский суд направил в нижнюю палату парламента запрос на лишение Бабиша депутатской неприкосновенности. По уголовному делу о махинациях с 50 млн крон (около $2,4 млн) из фондов ЕС вместе с ним обвиняется его бывшая помощница, депутат ЕП Яна Нагиова. Их обвиняют в незаконном получении средств компанией «Гнездо аиста», связанной с Бабишем.
При этом на днях издание Iltalehti писало, что победа Бабиша на выборах в Чехии может стать фатальной для Украины.