Скандал в Чехии: кандидату в премьер-министры грозит обвинение по делу о злоупотреблениях средствами ЕС

Как стало известно 9 октября, пражский суд направил в нижнюю палату парламента запрос на лишение Бабиша депутатской неприкосновенности. По уголовному делу о махинациях с 50 млн крон (около $2,4 млн) из фондов ЕС вместе с ним обвиняется его бывшая помощница, депутат ЕП Яна Нагиова. Их обвиняют в незаконном получении средств компанией «Гнездо аиста», связанной с Бабишем.