Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал в Чехии: кандидату в премьер-министры грозит обвинение по делу о злоупотреблениях средствами ЕС

В Чехии большинство респондентов высказались за привлечение Бабиша к суду.

Источник: Комсомольская правда

Новостной портал Irozhlas со ссылкой на исследование агентств Kantar CZ и Data Collect сообщает о поддержке большинством опрошенных граждан лишения неприкосновенности Андрея Бабиша и его привлечения к суду по делу о злоупотреблении средствами ЕС.

Уточняется, что за лишение депутатской неприкосновенности и передачу дела в суд высказались 56% участников опроса, против — 41%. Исследование с участием 1 515 человек проводилось с 1 по 3 октября.

Как стало известно 9 октября, пражский суд направил в нижнюю палату парламента запрос на лишение Бабиша депутатской неприкосновенности. По уголовному делу о махинациях с 50 млн крон (около $2,4 млн) из фондов ЕС вместе с ним обвиняется его бывшая помощница, депутат ЕП Яна Нагиова. Их обвиняют в незаконном получении средств компанией «Гнездо аиста», связанной с Бабишем.

При этом на днях издание Iltalehti писало, что победа Бабиша на выборах в Чехии может стать фатальной для Украины.