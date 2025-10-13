Ричмонд
В одном из красноярских хостелов гость обнаружил клопов

Житель Шарыпова пожаловался в Роспотребнадзор на клопов в красноярском хостеле Every Day.

Источник: Соцсети

Постоялец обнаружил насекомых при размещении в одном из номеров и сфотографировал их.

В надзорном ведомстве напомнили, что наличие клопов в хостелах и гостиницах недопустимо и является грубым нарушением санитарного законодательства.

А по данному факту ИП Лапшину П. П. объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части организации и проведения дезинсекционных мероприятий, плановых обследований на заселенность синантропными насекомыми минимум дважды в месяц и камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, наматрасников, подушек, одеял).

«При поступлении аналогичных обращений в наш адрес будет принято решение о принятии иных исчерпывающих мер, предусмотренных действующим законодательством», — пообещали в Роспотребнадзоре.