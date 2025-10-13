В одном из красноярских хостелов гость обнаружил клопов

А по данному факту ИП Лапшину П. П. объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части организации и проведения дезинсекционных мероприятий, плановых обследований на заселенность синантропными насекомыми минимум дважды в месяц и камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, наматрасников, подушек, одеял).