В одном из красноярских хостелов гость обнаружил клопов

Постоялец обнаружил насекомых при размещении в одном из номеров и сфотографировал их.
В надзорном ведомстве напомнили, что наличие клопов в хостелах и гостиницах недопустимо и является грубым нарушением санитарного законодательства.
А по данному факту ИП Лапшину П. П. объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части организации и проведения дезинсекционных мероприятий, плановых обследований на заселенность синантропными насекомыми минимум дважды в месяц и камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, наматрасников, подушек, одеял).
«При поступлении аналогичных обращений в наш адрес будет принято решение о принятии иных исчерпывающих мер, предусмотренных действующим законодательством», — пообещали в Роспотребнадзоре.