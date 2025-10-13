Ричмонд
Более 235 млн поездок на электросамокатах было совершено в столице за семь лет

Более 235 млн поездок на электросамокатах было совершено в столице за семь лет, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«Максим Ликсутов отметил, что сервис проката в столице работает уже семь лет. За это время пользователи совершили на арендных электросамокатах более 235 млн поездок. Мультимодальные поездки экономят время в пути, а также разгружают метро и наземный транспорт», — говорится в сообщении.

По статистике 330 тыс. поездок на электросамокатах совершается в сутки; 73% случаев самокат арендуют для самостоятельных поездок, не используя другой транспорт; 65% поездок совершают до остановок городского транспорта, станций метро, МЦК или МЦД.; 49% поездок — это неспешная прогулка по городу.

Для безопасных и удобных поездок проводится проверка через Mos ID, которая ограничивает доступ в сервис детей и подростков; в городе действуют свыше 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость; вместе с операторами проката Госавтоинспекция проводит регулярные проверки; сотрудники Ситуационного центра ЦОДД контролируют дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7; операторы проката штрафуют нарушителей и блокируют доступ в сервис при грубых нарушениях ПДД.