Более 235 млн поездок на электросамокатах было совершено в столице за семь лет

«Максим Ликсутов отметил, что сервис проката в столице работает уже семь лет. За это время пользователи совершили на арендных электросамокатах более 235 млн поездок. Мультимодальные поездки экономят время в пути, а также разгружают метро и наземный транспорт», — говорится в сообщении.