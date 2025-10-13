Неожиданно выяснилось, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

В одном из них злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговых органов и заявляют о некой задолженности либо ошибках в кредитной истории, убеждая снять запрет ради устранения мнимых проблем. Второй подход включает в себя звонки якобы от работников банка, которые ссылаются на подозрительные операции на счету и под предлогом безопасности уговаривают временно отменить ограничение на получение кредитов. Третий вариант предполагает контакт с лицом, представляющимся представителем государственной организации, который предлагает оформить социальные выплаты или льготы, что, по их словам, требует снятия запрета на кредитование.