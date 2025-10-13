Неожиданно выяснилось, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

В распоряжении «ТАСС» оказались материалы МВД России, из которых стало ясно, что телефонные мошенники разработали новые способы обхода действующего механизма самозапрета на кредитование.
Аферисты, используя убедительные методы, склоняют граждан самостоятельно снимать установленные ограничения, манипулируя доверием и предоставляя ложную информацию. Среди выявленных способов обмана выделяют три основных сценария.
В одном из них злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговых органов и заявляют о некой задолженности либо ошибках в кредитной истории, убеждая снять запрет ради устранения мнимых проблем. Второй подход включает в себя звонки якобы от работников банка, которые ссылаются на подозрительные операции на счету и под предлогом безопасности уговаривают временно отменить ограничение на получение кредитов. Третий вариант предполагает контакт с лицом, представляющимся представителем государственной организации, который предлагает оформить социальные выплаты или льготы, что, по их словам, требует снятия запрета на кредитование.
В октябре в МВД России дополнительно сообщили о расширении схем мошенников: аферисты стали использовать Telegram-боты, имитирующие сделки по приобретению якобы ценных бумаг с обещанным высоким доходом. Подобная деятельность вводит в заблуждение и заставляет пользователей вкладывать собственные сбережения в фиктивные инвестиционные проекты.
