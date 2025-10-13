Красноярский «Енисей-СТМ» стал бронзовым призером чемпионата России по регби

В составе «тяжелой машины» четыре попытки занес Франсуа Эстерхейзен, еще по одной оформили Де-Ан Аккерманн, Рашид Магомедсаидов и Евгений Елгин. Три реализации забил Александр Будыченко, а Рамиль Гайсин — одну.