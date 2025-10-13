Ричмонд
Красноярский «Енисей-СТМ» стал бронзовым призером чемпионата России по регби

Регбисты красноярского клуба «Енисей-СТМ» обыграли земляков из «Красного Яра».

Источник: Комсомольская правда

12 октября регбисты красноярского клуба «Енисей-СТМ» обыграли земляков из «Красного Яра» в матче за третье место в чемпионате России. Встреча прошла на стадионе «Авангард» и завершилась со счетом 43:17.

В составе «тяжелой машины» четыре попытки занес Франсуа Эстерхейзен, еще по одной оформили Де-Ан Аккерманн, Рашид Магомедсаидов и Евгений Елгин. Три реализации забил Александр Будыченко, а Рамиль Гайсин — одну.

Таким образом, «Енисей-СТМ» стал бронзовым призером сезона 2025, «Красный Яр» остался без медалей.

