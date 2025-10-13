Заморозки и гололед в Казахстане: подробный прогноз на 13 октября

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.