Заморозки и гололед в Казахстане: подробный прогноз на 13 октября

- Сильный ветер ожидается в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, СКО, Акмолинской, ЗКО, ВКО областях.
- Гололед в Павлодарской, Карагандинской, ВКО и области Абай.
- Заморозки ожидаются в Жамбылской области.
На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Штормовые предупреждения ожидаются:
13 октября ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.
В области Жетісу ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 17−22 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.
На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В Атырау ночью и утром туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, севере, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный днем на западе, юго-западе области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. На дорогах гололедица.
В Павлодаре ночью ожидается на дорогах гололедица.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, на дорогах гололедица.
В Караганде ночью на дорогах гололедица.
На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохроняется высокая пожарная опасность.
В Жезказгане сохроняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, юге, в центре области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный ночью на юго-западе области, днем на востоке, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный утром и днем на западе, юге области 15−20 м/с.