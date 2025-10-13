Как жизнь россиян изменится с ноября: депутат назвал новые законы

Кроме того, со следующего месяца производители растительных масел и кормов для животных. Их обяжут передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях. А покупатель, в свою очередь, сможет отследить данные о товаре. С 5 ноября вступят в силу новые стандарты для брокеров. Они должны будут объяснять риски простым языком, не навязывать сложные инструменты без проверки знаний клиента и быстрее рассматривать претензии". А с 24 ноября нотариусов обяжут проверять наличие кредитных долгов у умерших и информировать наследников.