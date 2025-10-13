Милонов оценил хайп вокруг развода Самойловой и Джигана

«Я удивляюсь, кому это интересно, но подозреваю, что, может быть, всё-таки есть люди с неоконченным средним образованием, которых действительно может интересовать какие-то перипетии жизни этих людей. Эти бесталанные пустышки строят всю свою жизнь на каком-то глупом пиаре», — сказал он.