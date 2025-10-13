Милонов оценил хайп вокруг развода Самойловой и Джигана

Шумиха вокруг развода Самойловой и Джигана и пристальное внимание публики к ним удивили зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова. В беседе с aif.ru он объяснил свою позицию.
«Я удивляюсь, кому это интересно, но подозреваю, что, может быть, всё-таки есть люди с неоконченным средним образованием, которых действительно может интересовать какие-то перипетии жизни этих людей. Эти бесталанные пустышки строят всю свою жизнь на каком-то глупом пиаре», — сказал он.
Как стало известно, блогер Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом. Информация о начале судебного процесса появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы. Пара заключила брак 12 декабря 2012 года, а десять лет спустя они организовали повторную свадьбу с прямой трансляцией в соцсетях. Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.
Телеведущий и звёздный хроникёр Георгий Иващенко предположил, что заявления о разладе пары могут быть частью пиар-кампании нового трека Джигана.