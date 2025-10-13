500 тенге должен стоить проезд в Алматы и Астане, заявил казахстанский эксперт

Общественный транспорт (ОТ) — это автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, с помощью которых казахстанцы добираются до работы, учебы или дома.
Стоимость проезда может отличаться в регионах (например, в Астане она составляет 110 тенге, а в Алматы — 120 тенге), но главная ее особенность — субсидии за счет государства. То есть бюджетные деньги покрывают часть расходов компаний, оказывающих услуги ОТ, что позволяет снизить цены на проезд.
Однако, как отмечает в своем Telegram-канале Олжас Байдильдинов, эксперт в сфере нефти и газа, обеспечение государственной субсидией сферы ОТ создает риски и проблемы в отрасли, а реальная стоимость проезда должна быть больше.
Сколько стоит проезд без помощи государства
Так, эксперт отмечает, что по словам самих компаний-перевозчиков в Павлодаре безубыточная цена проезда должна составлять 345 тенге. При этом он указывает, что им не выплачивают субсидии уже третий год.
"Я об этом также пишу уже давно: госсубсидии в этой сфере непрозрачны, коррупциогенны по своей природе и не несут какого-либо качества для пользователей.
Проезд в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге (на сессиях Маслихата ранее называли безубыточные цены в 450 тенге). Только в Алматы в прошлом году на субсидии автобусных перевозок выделили около 200 млн долларов. Вы видите качество?
Необходимость повышения цен Олжас Байдильдинов объясняет тем, что в сфере ОТ нужна прозрачная конкуренция. Также он предлагает внедрить разные цены в зависимости от расстояния поездки пассажира.
"Нет никакого здравого смысла или экономической логики, когда человек, проезжающий 3 остановки, платит столько же, сколько пассажир с конечной до конечной, едущий 1,5 часа.
Предлагаю убрать нерыночные и непрозрачные субсидии автобусным паркам, отпустив цены в рынок. Все равно рано или поздно к этому придем", — считает эксперт.