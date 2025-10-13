500 тенге должен стоить проезд в Алматы и Астане, заявил казахстанский эксперт

Стоимость проезда может отличаться в регионах (например, в Астане она составляет 110 тенге, а в Алматы — 120 тенге), но главная ее особенность — субсидии за счет государства. То есть бюджетные деньги покрывают часть расходов компаний, оказывающих услуги ОТ, что позволяет снизить цены на проезд.