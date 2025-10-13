В Омск прилетела спортсменка из Доминиканской Республики

Также в сообщении говорится, что спортсменке 24 года и она является действующим игроком национальной сборной Доминиканской Республики. Карьера Мэдлин Гильен началась в 2016 году в клубе Club Malanga Доминиканской Республики. Девушка успела выступить за национальную команду своей страны на чемпионатах мира 2022 и 2025 годов, а также на Олимпийских игр 2024 года. За девять лет волейболистка умудрилась сменить 7 клубов — помимо своей страны, она играла в Турции, Португалии и Индонезии. Отметим, что в каждом из клубов она не задерживалась более 1−2 лет.