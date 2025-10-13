Трое рыбаков застряли на Красноярском водохранилище

Вечером 12 октября трое мужчин на лодке вышли на акваторию, но в районе залива Саржаково мотор судна сломался, поэтому мужчины пристали к берегу, где и заночевали.
Сегодня рано утром сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда отыскали рыбаков и доставили их в подразделение. От медицинской помощи мужчины отказались.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в октябре сохраняется опасность происшествий на акваториях края из-за несоблюдения населением правил безопасности, в том числе при использовании маломерных судов во время рыбалки и пересечении акваторий рек вне официально открытых переправ. В северных районах возможны происшествия с отрывом льда с людьми и техникой.
Анализируя статистику предыдущих лет, наибольший риск происшествий с гибелью людей спасатели прогнозируют на реках Енисей, Чулым, Валек, Ангара, Мана, Кан, Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Немка, Хета, а также на озерах Польоно, Пясино, Харгы, Водопьяниха.
Перед выходом на акваторию рек и озер спасатели настоятельно рекомендуют жителям края проверять исправность плавсредства и надевать спасательный жилет.