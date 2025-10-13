Трое рыбаков застряли на Красноярском водохранилище

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в октябре сохраняется опасность происшествий на акваториях края из-за несоблюдения населением правил безопасности, в том числе при использовании маломерных судов во время рыбалки и пересечении акваторий рек вне официально открытых переправ. В северных районах возможны происшествия с отрывом льда с людьми и техникой.