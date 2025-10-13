Раскрыт новый способ мошенничества с номерами силовых структур

Сначала злоумышленник просит обратить внимание на отображаемый на экране номер, утверждая, что именно он позвонил жертве. На деле же под видом телефонного номера замаскирован ник в мессенджере. Чтобы усилить впечатление, мошенник предлагает проверить номер в интернете и, когда человек убеждается, что такие данные действительно относятся к официальной структуре, поступает следующий этап давления.