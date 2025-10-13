Раскрыт новый способ мошенничества с номерами силовых структур

Технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал на форуме «Финополис», что телефонные мошенники перешли к использованию новых методик для поимки жертв. Теперь аферисты в Telegram указывают вместо обычного ника цифровую комбинацию, внешне идентичную номеру телефона правоохранительных органов, а затем во время разговора убеждают собеседника в своей аутентичности.
Сначала злоумышленник просит обратить внимание на отображаемый на экране номер, утверждая, что именно он позвонил жертве. На деле же под видом телефонного номера замаскирован ник в мессенджере. Чтобы усилить впечатление, мошенник предлагает проверить номер в интернете и, когда человек убеждается, что такие данные действительно относятся к официальной структуре, поступает следующий этап давления.
После подтверждения якобы подлинности злоумышленник начинает запугивать человека, утверждая, что против него ведется некое расследование, связанное с подозрительными денежными переводами. Мошенники отправляют через мессенджер pdf-документ, по виду напоминающий официальные материалы о возбуждённом деле, где могут содержаться реальные личные сведения о жертве, её контактные данные и даже фотография.
Далее аферисты интересуются, осуществлял ли человек сам тот или иной перевод. Если же потенциальная жертва отвечает положительно, мошенники уверяют, что операцию провёл некий банковский работник, получивший доступ к счёту. В итоге цель злоумышленников — убедить собеседника как можно скорее перевести все средства на так называемый безопасный счёт, который на самом деле контролируется преступниками.
Эксперт по кибербезопасности советуют относиться с подозрением к любым неожиданным звонкам и входящим сообщениям, особенно если звонящий утверждает, что представляет государственные органы. Настоящие представители правоохранительных органов не связываются с гражданами через мессенджеры. Не стоит никому сообщать личные данные, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию.
