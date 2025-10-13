Ушел из жизни солист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж

В возрасте 82 лет скончался Джон Лодж, солист и басист знаменитой британской рок-группы Moody Blues.
Семья музыканта сообщила о кончине изданию Metro, подчеркнув, что уход Джона был неожиданным и стал тяжелой утратой для всех близких. Родные отметили его искреннюю любовь к жене Кирстен, приверженность семейным ценностям, огромную душевность и неизменную преданность музыке.
Moody Blues была основана в Бирмингеме в 1964 году и стала одной из основополагающих групп прогрессивного рока. Джон Лодж примкнул к коллективу спустя два года после образования группы и оставался ее неизменным участником в течение многих лет. Благодаря своему творчеству Moody Blues добились признания, выпустив множество успешных альбомов и став лауреатами Зала славы рок-н-ролла.
В начале осени стало известно и о кончине еще одного легендарного музыканта — Ричарда Дэвиса, сооснователя группы Supertramp. Он ушел из жизни на 82-м году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием крови. Именно благодаря альбому Breakfast in America группа Supertramp получила мировое признание и стала номинантом премии «Грэмми».
