Ушел из жизни солист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж

Moody Blues была основана в Бирмингеме в 1964 году и стала одной из основополагающих групп прогрессивного рока. Джон Лодж примкнул к коллективу спустя два года после образования группы и оставался ее неизменным участником в течение многих лет. Благодаря своему творчеству Moody Blues добились признания, выпустив множество успешных альбомов и став лауреатами Зала славы рок-н-ролла.