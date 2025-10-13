Юрист Хаминский сказал, получат ли паспорта РФ дети Пугачевой и Галкина

«Никаких проблем у детей Пугачёвой и Галкина* не будет. Новый порядок, который предусматривает проставление штампа в свидетельство о рождении, действует с 2023 года. Гарри и Лизе уже 12 лет, они родились до принятия соответствующего постановления. Для них для подтверждения российского гражданства, соответственно, выдачи паспорта в 14 лет, будет являться любое из перечисленных оснований: наличие вкладыша в свидетельство о рождении, в котором было указано гражданство России либо заграничный паспорт, который выдавали детям. У детей Пугачевой и Галкина* эти паспорта есть однозначно, поскольку они живут сейчас с родителями за границей. При наступлении 14 лет они могут обратиться для оформления российских паспортов в консульское учреждение, как и любой гражданин России, который постоянно проживает за пределами РФ», — объяснил он.