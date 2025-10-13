Юрист Хаминский сказал, получат ли паспорта РФ дети Пугачевой и Галкина

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* через два года, когда им исполнится 14 лет, столкнутся с вопросом получения российского паспорта. Юрист Александр Хаминский рассказал aif.ru возникнут ли сложности у детей беглых артистов с оформлением этого документа.
«Никаких проблем у детей Пугачёвой и Галкина* не будет. Новый порядок, который предусматривает проставление штампа в свидетельство о рождении, действует с 2023 года. Гарри и Лизе уже 12 лет, они родились до принятия соответствующего постановления. Для них для подтверждения российского гражданства, соответственно, выдачи паспорта в 14 лет, будет являться любое из перечисленных оснований: наличие вкладыша в свидетельство о рождении, в котором было указано гражданство России либо заграничный паспорт, который выдавали детям. У детей Пугачевой и Галкина* эти паспорта есть однозначно, поскольку они живут сейчас с родителями за границей. При наступлении 14 лет они могут обратиться для оформления российских паспортов в консульское учреждение, как и любой гражданин России, который постоянно проживает за пределами РФ», — объяснил он.
Юрист уточнил, что наличие заграничного паспорта у ребенка подтверждает гражданство Российской Федерации, потому что в заграничном паспорте указано, что они граждане России.
«Если взять тему шире, то у любого ребенка, если в его свидетельстве о рождении нет соответствующего штампа, то тут речь не о проблемах речь, а о некоторых неудобствах. Например, этот штамп или соответствующий вкладыш нужен, если ребенок путешествует по свидетельству о рождении по странам, в которых не требуется предъявление загранпаспорта. При оформлении российского паспорта по достижении 14 лет и отсутствии такого штампа на свидетельстве о рождении, потребуется присутствие одного из родителей, паспорта обоих родителей и написание соответствующего заявления. Процедура может занять на один-два дня больше, чем если бы этот штамп был», — объяснил он.
Ранее юрист Хаминский оценил предложение лишить Пугачеву российской пенсии.
*признан иноагентом на территории Российской Федерации.