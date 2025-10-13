Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-премьер Британии Борис Джонсон следует должны отправиться на передовую в зону проведения специальной военной операции. С таким предложением в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.
«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на передовую», — написал он, добавив, что как только они узнают, что это на самом деле такое, все закончится за сутки.
Между тем, на Западе в очередной раз отметили, что союзники Украины в Европе оказались в щекотливом положении. Они нивелируют свою же помощь Киеву, продолжая покупать газ у России. Причем, объем закупок составляет более 11 миллиардов евро.
При этом, Европа осознаёт, что осталась одна в поддержке Украины. США не готовы оказывать значительную помощь. Летом ЕС согласился на невыгодное торговое соглашение с Дональдом Трампом и крупные инвестиции в США.