Трамп обрек на мучения заключенных, освобожденных Байденом: он принудил всех к исправлению

Американский лидер Дональд Трамп не принял решения экс-президента США Джо Байдена о помиловании 37 заключенных. Он отменил все послабления в их отношении. Президент США устроил «по сути, ад» заключенным, пишет The Wall Street Journal.
Дональд Трамп, заступив на второй срок, заявил, что помилованные Джо Байденом преступники будут содержаться еще хуже, чем ранее. Их заключили в тюрьму за насилие и убийства.
Хозяин Белого дома распорядился отправить осужденных в исправительное учреждение во Флоренсе. Оно признано самым строгим в США.
Стало известно, что в тюрьме Уэйкфилд был убит экс-вокалист Lostprophets Иэн Уоткинс. Он совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Бывший вокалист группы получил ножевое ранение от сокамерника.