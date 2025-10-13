Посольство России подтвердило присутствие граждан РФ в колл-центре Мьянмы

Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме. Девушку пригласили работать моделью, но в итоге заставили заниматься мошенничеством в кол-центре. У похитителей есть и другие пленники. Если кто-то выражает недовольство, их бьют и грозят продать на органы. Как российское посольство спасло девушку и бывали ли такие случаи раньше, выясняла «Вечерняя Москва».