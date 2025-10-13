Посольство России подтвердило присутствие граждан РФ в колл-центре Мьянмы

Несколько граждан России находятся в колл-центре, расположенном на территории Мьянмы недалеко от границы с Таиландом. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
По его словам, некоторые россияне находятся в этом центре «по доброй воле», как сообщают освобожденные ранее граждане.
— Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле, — сказал дипломат.
Ильин также отметил, что существует «большая вероятность» нахождения там россиян, удерживаемых против их воли. Однако точное количество таких граждан установить невозможно. Дипломат добавил, что посольство располагает информацией о наличии таких «пленников», но точные цифры неизвестны, передает РИА Новости.
Детектив Оганес Бабаджанян подробнее рассказал о схеме похищения россиянок в Таиланде для продажи в рабство в Мьянме.
Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме. Девушку пригласили работать моделью, но в итоге заставили заниматься мошенничеством в кол-центре. У похитителей есть и другие пленники. Если кто-то выражает недовольство, их бьют и грозят продать на органы. Как российское посольство спасло девушку и бывали ли такие случаи раньше, выясняла «Вечерняя Москва».