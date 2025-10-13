Ричмонд
Трамваи встали в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга встали трамваи. Об этом ЕАН сообщили читатели.

Источник: РИА "Новости"

«По Ленина от Гагарина до Восточной стоят трамваи», — заявил собеседник.

Диспетчер «Гортранса» пояснил, что остановка движения связана с поломкой нового трамвая. Сейчас на месте ждут аварийную бригаду.

«Надеемся, что вот-вот запустим движение», — заверил диспетчер.

Напомним, 4 сентября в городе представили семь вагонов. Доставка остальных восьми трехсекционных трамваев ожидается до 31 января 2026 года.

Трамваи, закупленные у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос), полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.