Трамваи встали в центре Екатеринбурга

«По Ленина от Гагарина до Восточной стоят трамваи», — заявил собеседник.
Диспетчер «Гортранса» пояснил, что остановка движения связана с поломкой нового трамвая. Сейчас на месте ждут аварийную бригаду.
«Надеемся, что вот-вот запустим движение», — заверил диспетчер.
Напомним, 4 сентября в городе представили семь вагонов. Доставка остальных восьми трехсекционных трамваев ожидается до 31 января 2026 года.
Трамваи, закупленные у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос), полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.