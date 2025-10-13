Выяснилось, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

Практически сразу Трамп распорядился ужесточить условия для этих лиц. Он отменил перевод большинства заключённых в обычные федеральные тюрьмы. Вместо этого их — за исключением немногих с особыми медицинскими потребностями — направили в тюрьму особого режима ADX Florence в Колорадо. Это заведение известно максимальной строгостью условий, при которых заключённые большую часть суток проводят в одиночных камерах без общения.