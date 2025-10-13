Выяснилось, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

Сразу после возвращения на президентский пост Дональд Трамп аннулировал помилование 37 ранее осужденных преступников, осуществленное его предшественником Джо Байденом. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Байден, в последние дни пребывания у власти, заменил смертные приговоры особо опасным заключённым на пожизненное лишение свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Трамп, комментируя этот шаг, резко высказался в адрес осужденных, возложив на них ответственность за тяжкие преступления и пожелал им «катиться в ад».
Практически сразу Трамп распорядился ужесточить условия для этих лиц. Он отменил перевод большинства заключённых в обычные федеральные тюрьмы. Вместо этого их — за исключением немногих с особыми медицинскими потребностями — направили в тюрьму особого режима ADX Florence в Колорадо. Это заведение известно максимальной строгостью условий, при которых заключённые большую часть суток проводят в одиночных камерах без общения.
По информации WSJ, на одном из совещаний американские чиновники даже предлагали сделать условия содержания ещё суровее. Звучали мнения, что наличие окон и уровень питания в камерах слишком комфортны для подобных преступников.
Политика Байдена заметно отличается: он выступает за отказ от смертной казни и с начала президентского срока ввел мораторий, а за короткое время перед уходом смягчил приговоры для тысячи заключённых, что вызвало неоднозначную реакцию в Минюсте. Некоторые сотрудники ведомства считали подобные решения проявлением чрезмерного гуманизма и указывали на отсутствие системности.
Байден лично подчеркивал, что за годы своего президентства предоставил больше помилований и смягчений приговоров, чем кто-либо из предшественников.
