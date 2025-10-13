Жителям Хабаровского края повысят все социальные выплаты с 1 февраля 2026 года

Кроме того, впервые появится так называемая’семейная налоговая выплата". Право на нее дадут работающим маме и папе, если доход на одного члена семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте. Родители смогут вернуть 7% от уплаченного НДФЛ.