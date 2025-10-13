Ричмонд
Жителям Хабаровского края повысят все социальные выплаты с 1 февраля 2026 года

В следующем году будут введены и новые формы денежной поддержки граждан.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 февраля 2026 года в России на уровень инфляции будут проиндексированы все социальные выплаты. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с этого же момента появятся новые выплаты.

Рост составит примерно 6,8%. Он коснется пособий по беременности и уходу за детьми, материнского капитала, социальных пенсий и иных компенсаций для льготников.

Новые выплаты затронут матерей-героинь. С 1 февраля они будут получать ежемесячную выплату 72,4 тысячи рублей аналогично Героям России плюс дополнительное пособие — более 36 тысяч.

Кроме того, впервые появится так называемая’семейная налоговая выплата". Право на нее дадут работающим маме и папе, если доход на одного члена семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте. Родители смогут вернуть 7% от уплаченного НДФЛ.