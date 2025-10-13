Ричмонд
В России изменят закон о «Об образовании»: кого коснутся нововведения

Кабмин поддержал законопроект о бесплатном втором профобразовании для бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство выразило поддержку законопроекту, которым участники СВО наделяются правом бесплатно получать второе среднее профессиональное образование. Об этом со ссылкой на официальный отзыв кабмина сообщает ТАСС.

Поправки в закон «Об образовании» разработала группа депутатов и сенаторов. Новые нормы коснутся мобилизованных, служащих по контракту, участников добровольческих формирований и других бойцов СВО.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве.

Ранее сайт KP.RU сообщил, на какие выплаты, преференции и льготы могут рассчитывать участники СВО в 2025 году. Журналисты собрали список основных мер поддержки бойцов и членов их семей.

Также сообщалось, что на Ставрополье разработают механизм получения высшего образования бойцами СВО.