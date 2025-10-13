В России изменят закон о «Об образовании»: кого коснутся нововведения

Российское правительство выразило поддержку законопроекту, которым участники СВО наделяются правом бесплатно получать второе среднее профессиональное образование. Об этом со ссылкой на официальный отзыв кабмина сообщает ТАСС.
Поправки в закон «Об образовании» разработала группа депутатов и сенаторов. Новые нормы коснутся мобилизованных, служащих по контракту, участников добровольческих формирований и других бойцов СВО.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве.
