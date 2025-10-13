Психолог Ланг посоветовал правильные установки от осенней депрессии

Осенняя хандра зачастую возникает как реакция на смену погодных условий, которые человек воспринимает в негативном ключе, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Все мы часть природы. И когда идет перестройка атмосферного давления, меняется погода, мы на это реагируем. При этом очень важно, как человек психологически подкрепляет себя установками осенью. Для одних это время продуктивной работы, новый театральный сезон, увеличение количества концертов. А другие воспринимают осень с отрицательными установками: холодно, грязно, серо. Как говорят, нет плохой погоды — человек может быть одет не по погоде», — отметил специалист.
Психолог подчеркнул, что осенью важно наполнять себя именно позитивными установками.
«Осенняя хандра сама по себе не снижает у людей продуктивность. Если человек думает: “Мне в такую погоду тяжело работать”, вероятно, он дал себе неправильную установку. Осень — самое время для работы, саморазвития, продвижения по карьерной лестнице», — добавил эксперт.
