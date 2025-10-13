Психолог Ланг посоветовал правильные установки от осенней депрессии

«Все мы часть природы. И когда идет перестройка атмосферного давления, меняется погода, мы на это реагируем. При этом очень важно, как человек психологически подкрепляет себя установками осенью. Для одних это время продуктивной работы, новый театральный сезон, увеличение количества концертов. А другие воспринимают осень с отрицательными установками: холодно, грязно, серо. Как говорят, нет плохой погоды — человек может быть одет не по погоде», — отметил специалист.