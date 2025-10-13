Россиянам неожиданно пообещали резкий рост суммы материнского капитала

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка в России достигнет 737,21 тысячи рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина. Эксперт отмечает, что поэтапное повышение продолжится: в 2027 году выплата увеличится до 766,69 тысячи, а в 2028 году — до 797,36 тысячи рублей.
Для семей, в которых с 2020 года родился второй или следующий ребенок и маткапитал ранее не оформлялся, выплаты будут выше: в 2026 году — 974,19 тысячи рублей, в 2027-м — более миллиона, а к 2028-му — 1,05 миллиона рублей. Если при рождении первого ребенка сертификат уже использовали, то при появлении второго семье причитается дополнительная выплата, которая составит 236,98 тысячи в 2026 году, 246,46 тысячи в 2027-м и 256,32 тысячи рублей в 2028-м.
На сегодняшний день семьи получают 690,27 тысячи рублей на первого ребенка и 912,16 тысячи — на второго, если право не использовано ранее. К 2028 году размер материнского капитала вырастет по сравнению с 2025 годом примерно на 15,5%, а если сравнивать с первой редакцией программы 2007 года — в 4,2 раза.
Условия использования маткапитала останутся прежними: эти средства можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на малышей до трех лет, пенсионные накопления мамы или на приобретение товаров и оплату услуг для адаптации детей с инвалидностью. Потратить деньги разрешается как полностью, так и по частям — на несколько нужд.
Неиспользованные средства ежегодно индексируются. К примеру, если к 1 февраля 2025 года на счету семьи оставалось 500 тысяч рублей, то сумма автоматически увеличилась почти на 9,5% — до 547,5 тысячи.
Если остаток по сертификату составляет менее 10 тысяч рублей, эту сумму можно получить наличными. Для этого достаточно через портал «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ подать заявление. Решение принимают максимум за 10 рабочих дней, а средства перечисляют в течение последующих пяти дней.
Читайте также: Систему маткапитала неожиданно предложили модернизировать в Правительстве РФ.