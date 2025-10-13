Россиянам неожиданно пообещали резкий рост суммы материнского капитала

Для семей, в которых с 2020 года родился второй или следующий ребенок и маткапитал ранее не оформлялся, выплаты будут выше: в 2026 году — 974,19 тысячи рублей, в 2027-м — более миллиона, а к 2028-му — 1,05 миллиона рублей. Если при рождении первого ребенка сертификат уже использовали, то при появлении второго семье причитается дополнительная выплата, которая составит 236,98 тысячи в 2026 году, 246,46 тысячи в 2027-м и 256,32 тысячи рублей в 2028-м.