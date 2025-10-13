Новые законы, вступающие в силу 1 ноября: чего ожидать

В России с 1 ноября вступит в силу ряд законов. Об этом проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«В сфере связи до 1 ноября операторы обязаны завершить проверку данных абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Без этой проверки нельзя будет пользоваться услугами связи», — рассказал депутат в беседе с RT.
Особую бдительность следует проявлять и предприятиям, производящим и реализующим растительные масла и корма для животных, добавил Говырин.
Депутат подчеркнул, что теперь производители и продавцы обязаны передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях с этой продукцией. Для покупателей это означает возможность отслеживать каждый товар: место его производства, дату упаковки и путь через склады.
По его словам, это снижает риск подделок и некачественных кормов, а также позволяет потребителям быть уверенными в том, что на прилавке находится оригинальная и безопасная продукция.
Как напомнил парламентарий, с 5 ноября начинают действовать новые стандарты взаимодействия брокерских компаний с клиентами.
Накануне в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с банковских карт.