Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые законы, вступающие в силу 1 ноября: чего ожидать

В РФ с 1 ноября введут изменения в системе «Честный знак».

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 ноября вступит в силу ряд законов. Об этом проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В сфере связи до 1 ноября операторы обязаны завершить проверку данных абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Без этой проверки нельзя будет пользоваться услугами связи», — рассказал депутат в беседе с RT.

Особую бдительность следует проявлять и предприятиям, производящим и реализующим растительные масла и корма для животных, добавил Говырин.

Депутат подчеркнул, что теперь производители и продавцы обязаны передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях с этой продукцией. Для покупателей это означает возможность отслеживать каждый товар: место его производства, дату упаковки и путь через склады.

По его словам, это снижает риск подделок и некачественных кормов, а также позволяет потребителям быть уверенными в том, что на прилавке находится оригинальная и безопасная продукция.

Как напомнил парламентарий, с 5 ноября начинают действовать новые стандарты взаимодействия брокерских компаний с клиентами.

Накануне в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с банковских карт.