В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта

В проекте реестра расходных обязательств минтранса на 2026−2028 годы указано, что финансирование составит более 6 млрд рублей. В 2026 году планируется выделить 600 млн рублей, в 2027 году — 3 млрд рублей, в 2028 году — 2,58 млрд рублей.