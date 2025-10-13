Экс-депутат из Новосибирска обвинён в хищении 1,2 миллиарда у 800 дольщиков

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал бывший депутат городского совета Новосибирска седьмого созыва Алексей Джулай. Он также является директором компании «Дискус-Строй».
Экс-народному избраннику и предпринимателю предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов. По версии следствия, с 2019 по 2023 год Джулай, действуя в составе преступной группы, целенаправленно привлекал деньги граждан через потребительские жилищно-строительные кооперативы. Средства пайщиков, собранные для возведения многоквартирных домов, переводились в подконтрольные ему организации, включая ООО «Дискус-Строй».
Несмотря на получение финансирования, застройщик не выполнил своих обязательств, оставив новосибирцев без обещанного жилья. В результате его незаконных действий ущерб понесли более 800 человек, общая сумма потерь которых превышает 1,2 миллиарда рублей. Значительную часть этих средств, как утверждают правоохранительные органы, злоумышленник легализовал путём проведения фиктивных сделок между подконтрольными фирмами и последующего обналичивания.
«Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.