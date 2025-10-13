Экс-депутат из Новосибирска обвинён в хищении 1,2 миллиарда у 800 дольщиков

Несмотря на получение финансирования, застройщик не выполнил своих обязательств, оставив новосибирцев без обещанного жилья. В результате его незаконных действий ущерб понесли более 800 человек, общая сумма потерь которых превышает 1,2 миллиарда рублей. Значительную часть этих средств, как утверждают правоохранительные органы, злоумышленник легализовал путём проведения фиктивных сделок между подконтрольными фирмами и последующего обналичивания.