Морозная неделя в Омске началась с аварий и больших пробок

Утром понедельника, 13 октября 2025 года, в Омске наблюдается около −9 градусов Цельсия. При такой морозной для октября погоде случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе приведших к пробкам.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ДТП на въезде на мост имени 60 лет ВЛКСМ привело к большой пробке со стороны Левобережья — машины стоят в заторе от улицы Ватутина.

Еще одна авария отмечена на карте сервиса на пересечении улицы 3-й Островской и дороги от бульвара Архитекторов, причем последняя также стоит в пробках. Авария наблюдается и на 3-й Енисейской со стороны 3-й Островской в направлении метромоста.

При этом ряд дорог к метромосту со стороны Левобережья стоит в плотных заторах — они скопились по улицам 70 лет Октября, Конева, 2-й и 3-й Енисейской.

В центре города тоже пробки — на Ленинградском мосту, проспекте Карла Маркса, Масленникова, Думской, Герцена, Орджоникидзе.

У кольца на стыке улиц Жукова и Бульварной — еще одна авария и небольшой затор.

А вот ДТП на перекрестке Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной сопровождается большими пробками по обеим улицам.

В целом же загруженность городских дорог этим утром, по данным сервиса, оценивается в 6 баллов из 10. Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, ближайшие ночи в городе тоже ожидаются довольно морозными.