Морозная неделя в Омске началась с аварий и больших пробок

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ДТП на въезде на мост имени 60 лет ВЛКСМ привело к большой пробке со стороны Левобережья — машины стоят в заторе от улицы Ватутина.
Еще одна авария отмечена на карте сервиса на пересечении улицы 3-й Островской и дороги от бульвара Архитекторов, причем последняя также стоит в пробках. Авария наблюдается и на 3-й Енисейской со стороны 3-й Островской в направлении метромоста.
При этом ряд дорог к метромосту со стороны Левобережья стоит в плотных заторах — они скопились по улицам 70 лет Октября, Конева, 2-й и 3-й Енисейской.
В центре города тоже пробки — на Ленинградском мосту, проспекте Карла Маркса, Масленникова, Думской, Герцена, Орджоникидзе.
У кольца на стыке улиц Жукова и Бульварной — еще одна авария и небольшой затор.
А вот ДТП на перекрестке Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной сопровождается большими пробками по обеим улицам.
В целом же загруженность городских дорог этим утром, по данным сервиса, оценивается в 6 баллов из 10. Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, ближайшие ночи в городе тоже ожидаются довольно морозными.