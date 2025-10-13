Американка обнаружила приземлившийся на парашюте неизвестный объект: что это было

В Соединенных Штатах обнаружили странный объект, приземлившийся на парашюте. Он сел в поле Техаса. Размер объекта можно сравнить с характеристиками автомобиля. Об этом пишет ABC News, ссылаясь на историю американки Энн Уолтер.
Женщина заметила аппарат, когда он начал снижаться над полем. Она отметила, что объект был серебристого цвета. На аппарате виднелась аббревиатура NASA.
Заметив неизвестный объект, женщина обратилась в офис шерифа. Она сообщила, что аппарат уже забрали. Позже выяснилось, что его запустили днем ранее в Нью-Мексико.
