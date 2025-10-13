Мошенники стали красть данные россиян под предлогом получения промокода

Эксперты компании F6, занимающейся кибербезопасностью, выявили новую мошенническую схему, направленную на сбор персональных данных пользователей.
Злоумышленники предлагают получить промокод на 2 тысячи рублей для покупки косметики и парфюмерии, убеждая жертв пройти регистрацию на легальном сайте и отправить скриншот с личной информацией в Telegram-бот. В числе запрашиваемых сведений — паспортные данные, ИНН и электронная почта. Эти данные впоследствии могут использоваться для оформления кредитов на имя жертв или продаваться на теневом рынке.
По данным специалистов, мошенники активно распространяют свои объявления в соцсетях и на популярных онлайн-платформах, начиная с февраля. В публикациях размещаются ссылки на «безопасный Telegram-бот без рекламы», якобы предлагающий скидку в 2000 рублей. После перехода по ссылке пользователю показывают статью о легальном сервисе проверки кредитной истории, где просят пройти регистрацию и прислать скриншот подтверждения.
После передачи данных бот перестает отвечать, а личная информация оказывается у злоумышленников. Аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Анастасия Князева подчеркнула, что требование прислать скриншот с персональными данными — явный признак мошенничества, так как подобные действия нарушают принципы защиты информации и могут привести к серьезным последствиям для пользователей.
Ранее мошенники начали рассылать письма от имени крупных банков с целью кражи денег у россиян.