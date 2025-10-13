Мошенники стали красть данные россиян под предлогом получения промокода

Злоумышленники предлагают получить промокод на 2 тысячи рублей для покупки косметики и парфюмерии, убеждая жертв пройти регистрацию на легальном сайте и отправить скриншот с личной информацией в Telegram-бот. В числе запрашиваемых сведений — паспортные данные, ИНН и электронная почта. Эти данные впоследствии могут использоваться для оформления кредитов на имя жертв или продаваться на теневом рынке.