Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Шапкин сказал, когда конфеты могут считаться алкогольной продукцией

Сладости с содержанием алкоголя становятся алкогольной продукцией, если доля спирта превышает 0,5%. По словам эксперта Шапкина, продавцы маркетплейсов и сами производители могут ввести соответствующую дополнительную маркировку.

Источник: Аргументы и факты

Конфеты с коньяком или ликером могут считаться алкогольной продукцией, если там содержится больше 0,5% спирта, объяснил aif.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя инициативу по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.

«У нас есть перечень продуктов, которые попадают под действие постановления правительства об обороте алкоголя. Вообще продукция считается алкогольной, если там содержится спирта больше 0,5%. То есть, надо просто взять, померить сколько содержание в конфете спирта в процентном отношении, чтобы сделать вывод», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что кроме конфет, есть ромовые бабы и торты, бисквиты с пропиткой коньяком или другими содержащими алкоголь напитками. Он подчеркнул, что такая продукция может продаваться в обычных супермаркетах, не в алкогольном отделе, а там, где продаются кондитерские изделия и конфеты.

«Это нормально для кондитерских изделий. Я думаю, что специально регулировать этот вопрос не стоит. Может быть сами продавцы на маркетплейсах должны дополнительно предупреждать, что это недопустимо детям покупать. Но тут и родители должны следить, что покупают дети. Может быть, сами производители могут соответствующую дополнительную маркировку наносить на коробки», — добавил Шапкин.

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы. По его мнению, доступность алкогольных конфет может стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.