Эксперт Шапкин сказал, когда конфеты могут считаться алкогольной продукцией

Конфеты с коньяком или ликером могут считаться алкогольной продукцией, если там содержится больше 0,5% спирта, объяснил aif.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя инициативу по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.
«У нас есть перечень продуктов, которые попадают под действие постановления правительства об обороте алкоголя. Вообще продукция считается алкогольной, если там содержится спирта больше 0,5%. То есть, надо просто взять, померить сколько содержание в конфете спирта в процентном отношении, чтобы сделать вывод», — объяснил он.
Эксперт напомнил, что кроме конфет, есть ромовые бабы и торты, бисквиты с пропиткой коньяком или другими содержащими алкоголь напитками. Он подчеркнул, что такая продукция может продаваться в обычных супермаркетах, не в алкогольном отделе, а там, где продаются кондитерские изделия и конфеты.
«Это нормально для кондитерских изделий. Я думаю, что специально регулировать этот вопрос не стоит. Может быть сами продавцы на маркетплейсах должны дополнительно предупреждать, что это недопустимо детям покупать. Но тут и родители должны следить, что покупают дети. Может быть, сами производители могут соответствующую дополнительную маркировку наносить на коробки», — добавил Шапкин.
Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы. По его мнению, доступность алкогольных конфет может стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.