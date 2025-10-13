Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии перекрыли часть трассы Уфа — Инзер — Белорецк

Это связано с непогодой.

Источник: Башинформ

Спасатели МЧС России сообщили об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автодорога закрыта с 67 километра по 222 километр, то есть в Архангельском и Белорецком районах из-за плохой погоды.

«Будьте предельно аккуратны и бдительны за рулем. При ухудшении видимости из-за тумана включите противотуманные фары, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не забывайте пристегнуть ремни безопасности», — напомнили в МЧС республики.

Ранее ИА «Башинформ» публиковал прогноз погоды на 13 октября.