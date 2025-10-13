В Башкирии перекрыли часть трассы Уфа — Инзер — Белорецк

Спасатели МЧС России сообщили об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автодорога закрыта с 67 километра по 222 километр, то есть в Архангельском и Белорецком районах из-за плохой погоды.
«Будьте предельно аккуратны и бдительны за рулем. При ухудшении видимости из-за тумана включите противотуманные фары, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не забывайте пристегнуть ремни безопасности», — напомнили в МЧС республики.
