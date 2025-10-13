Топят подземные ходы: полковник раскрыл главный провал ВСУ в Покровске

Украинские военные, попавшие в полуокружение в Покровске (Красноармейске) в ДНР пытаются затопить подземные коммуникации, чтобы снизить давление российских штурмовиков.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что сейчас происходит в Покровске и почему украинские боевики похожи на немецких фашистов времен Второй мировой войны.
Боятся повторения операции ВС РФ с трубами.
Украинские боевики в Покровске заливают подземные коммуникации водой, забивают их мусором и заваривают из-за страха, что снова повторится одна из успешных операций российских военных по проходу в тыл врага по трубам.
Несмотря на усилия боевиков ВСУ, город почти полностью окружен. По данным околовоенных Telegram-каналов, Покровск окружен российскими военными примерно на 70%.
«Все коммуникации залить невозможно. Я полагаю, что они боятся наших двух эпизодов с трубопроводами, поэтому пытаются залить коммуникации. Наверно, им кто-то посоветовал так сделать. Немцы тоже, например, берлинское метро топили, пытаясь противостоять советским солдатам», — отметил Матвийчук.
Напомним, одна из самых громких операций российской армии «Поток» позволила бойцам попасть в тыл противника по трубе во время освобождения курской Суджи.
По данным начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в операции в марте 2025 года участвовали порядка 600 военнослужащих.
ВСУ почти окружены.
Оставшиеся в Покровске украинские боевики почти полностью окружены, некоторые из них покидают свои позиции по ночам и сбегают.
Матвийчук отметил, что военные ВС РФ сейчас ведут бои в южной части города.
«Российские военные вошли под Покровск, сейчас в южных районах города идут боевые действия. Мы практически локализовали огневыми средствами район, который не позволяет ВСУ ни перебрасывать силы, ни получать подкрепление. Мы потихоньку двигаемся и окружаем. Кольцо сжимается вокруг Покровска», — отметил эксперт.
Командиры ВСУ дают указы бойцам на расстоянии.
Первыми из попавшего в кольцо Покровска сбежали командиры ВСУ. Это не исключительный случай — таким образом они поступают почти в каждом населенном пункте, который освобождает российская армия.
Пытаются бежать из города и сами боевики.
«Город постепенно окружают. Массовой сдачи в плен со стороны ВСУ пока нет, но по 2−3 человека каждую ночь убегают со своих позиций. Командование ВСУ уже покинуло город, они отдают приказы боевикам на расстоянии 25−30 км от Покровска, оттуда управляют войсками», — отметил эксперт.
Напомним, Покровск, или Красноармейск, небольшой город в ДНР, считающийся одним из важнейших узлов обороны ВСУ в регионе.
Ранее военный эксперт Ян Гагин сообщил, что попытки ВСУ перейти в наступление в Красноармейске обречены на провал.
Он уточнил, что украинское командование перестало направлять резервы на указанное направление. При этом оставшиеся военнослужащие ВСУ покидают позиции или сдаются в плен.