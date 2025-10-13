Топят подземные ходы: полковник раскрыл главный провал ВСУ в Покровске

«Российские военные вошли под Покровск, сейчас в южных районах города идут боевые действия. Мы практически локализовали огневыми средствами район, который не позволяет ВСУ ни перебрасывать силы, ни получать подкрепление. Мы потихоньку двигаемся и окружаем. Кольцо сжимается вокруг Покровска», — отметил эксперт.