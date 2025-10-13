Блиновская попросила суд отсрочить наказание из-за детей

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова ранее опровергла информацию о том, что ее подзащитная может выйти по УДО и встретить Новый год с семьей. Она добавила, что вероятнее всего, составлять ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной будет уже в 2026 году.