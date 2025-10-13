Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блиновская попросила суд отсрочить наказание из-за детей

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам лишения свободы, подала апелляцию на приговор. В своей жалобе она просит предоставить ей отсрочку исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам лишения свободы, подала апелляцию на приговор. В своей жалобе она просит предоставить ей отсрочку исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, в апелляционной жалобе отмечается, что Блиновская «полностью раскаялась в содеянном» и утверждает, что ее изоляция от общества негативно скажется на воспитании и психологическом состоянии ее детей.

В настоящее время Блиновская содержится в столичном СИЗО. Она планирует участвовать в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи или ходатайствовать о личном присутствии в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова ранее опровергла информацию о том, что ее подзащитная может выйти по УДО и встретить Новый год с семьей. Она добавила, что вероятнее всего, составлять ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной будет уже в 2026 году.

Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Ее долг составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с «королевой марафонов» и что означает статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше