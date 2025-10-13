Блиновская попросила суд отсрочить наказание из-за детей

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам лишения свободы, подала апелляцию на приговор. В своей жалобе она просит предоставить ей отсрочку исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, в апелляционной жалобе отмечается, что Блиновская «полностью раскаялась в содеянном» и утверждает, что ее изоляция от общества негативно скажется на воспитании и психологическом состоянии ее детей.
В настоящее время Блиновская содержится в столичном СИЗО. Она планирует участвовать в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи или ходатайствовать о личном присутствии в Мосгорсуде, передает ТАСС.
Адвокат Блиновской Наталья Сальникова ранее опровергла информацию о том, что ее подзащитная может выйти по УДО и встретить Новый год с семьей. Она добавила, что вероятнее всего, составлять ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной будет уже в 2026 году.
Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Ее долг составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с «королевой марафонов» и что означает статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».