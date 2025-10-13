Ричмонд
Самозанятым рассказали, как работать при отмене их статуса

Экономист Шедько: Cамозанятые могут вернуться на ГПХ в случае отмены статуса.

Источник: Комсомольская правда

Даже при отмене режима самозанятости сохранилась бы практика подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Об этом проинформировал экономист Юрий Шедько в беседе с «Газетой.Ru».

«Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ», — пояснил эксперт.

Переход на договоры гражданско-правового характера с удержанием НДФЛ стал бы решением для 60−70% самозанятых в случае отмены специального режима, считает экономист.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о страховании самозанятых от временной нетрудоспособности. Так, ежемесячный взнос в размере 1 344 рубля обеспечит страховую сумму 35 тысяч рублей, а платеж 1 920 рублей в месяц — покрытие на 50 тысяч рублей, согласно внесенному предложению.