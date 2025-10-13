Самозанятым рассказали, как работать при отмене их статуса

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о страховании самозанятых от временной нетрудоспособности. Так, ежемесячный взнос в размере 1 344 рубля обеспечит страховую сумму 35 тысяч рублей, а платеж 1 920 рублей в месяц — покрытие на 50 тысяч рублей, согласно внесенному предложению.